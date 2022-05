Lin Na MATTHIAU

Responsable import et assistante de direction bilingue depuis une dizaine d'année, mes compétences se reposent sur trois points majeurs: Développement des produits et négociation commerciale avec les fabricants basés à l'étranger; Gestion commerciale avec les clients français; Maitrise des outils nécessaires dans le domaine administratif. Je souhaiterais poursuivre ma carrière dans une entreprise internationale. A terme, j’aimerais également gérer des projets de plus grande envergure incluant une partie communication plus forte et au sein d’une équipe plus étendue pour continuer à enrichir mon expérience.



Mes compétences :

Microsoft Office

CIEL Gestion commerciale

EBP Gestion commerciale