François RIVOALEN

11 années d’expérience en contrôle de gestion.



Mes diverses missions en PME ou dans des structures plus importantes me permettent d’être aujourd’hui rapidement opérationnel et capable de m’adapter à diverses situations.

Mes domaines de compétences sont classiques mais complets : le contrôle budgétaire, le contrôle de gestion industriel, les reportings financiers, le conseil et l’aide à la décision.

J’ai beaucoup développé mes connaissances Excel bien sûr mais également Essbase, SAP, AS400…



Je suis déterminé à mettre cette expérience à votre service pour participer à la gestion, à la vie et aux objectifs de votre entreprise.



Mes compétences :

SAP

Essbase

Oracle

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Hyperion

Business Objects

Contrôle de gestion

Anael

Budgétisation

Comptabilité

Finance

Reporting

Management