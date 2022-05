Linda AOUDIA - EUDOWEB

Bonjour et bienvenue sur mon profil,

Je suis votre référent Eudonet sur Viadeo pour les fondations /ONG et l'Enseignement Supérieur.

Ajoutez-moi à vos contacts pour :

- Partager des bonnes pratiques

- Être informé des actualités Eudonet

- Rencontrer nos équipes pour échanger sur votre projet CRM

- Être invité à des petits-déjeuners de démonstration



Eudonet,



Une solution pour :

Fondations/ONG

• Gestion des types de contacts : adhérents, étudiants, donateurs, mécènes, bénévoles, etc.

• Gestion des cotisations et des dons

• Gestion des commissions et assemblées des organisations

• Affectation et ventilation des dons, gestion des reçus fiscaux, lettres de remerciements, …

• gestion des prélèvements automatiques au format SEPA



Enseignement Supérieur

• Gestion des relations candidats et entreprises (collecte de la TA, partenariats, stages, prospection, ...)

• Gestion de la relation donateurs (prospection, suivi, reçus fiscaux, ...)

• Gestion de la relation Alumni (annuaire actualisé, campagnes de communication, ...)

• Gestion des relations internationales (partenariats, suivi des étudiants entrants et sortants, ...)

Et aussi: vos contrats de recherche, vos brevets, etc



Vous avez un projet CRM, nous contribuons depuis plus de 10 ans aux succès de nos clients… Rencontrons-nous !

N'hésitez pas à me contacter afin de découvrir notre application : laoudia@eudoweb.com.



Pour en savoir plus :

http://www.eudoweb.com





