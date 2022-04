Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je suis référent Eudonet CRM auprès des Fédérations et Associations professionnelles de tout secteurs d’activité.



Depuis 15 ans, Eudonet est éditeur et intégrateur d'une solution CRM/XRM, avec une grande richesse fonctionnelle permettant de répondre à des besoins au-delà de la seule "gestion de la relation client". C’est pourquoi nous avons développé avec nos clients, une solution dédiées pour la Gestion des Relations Adhérents, concernant notamment le suivi des cotisations, la communication…



Aujourd’hui, plus de 800 clients nous font confiance (dont la moitié des entreprises du CAC 40), et parmi eux plus de 100 Associations & Fédérations professionnelles. Elles utilisent Eudonet quotidiennement pour Gérer les relations avec leurs adhérents. Parmi nos références, la FNSEA, le réseau des CGPME, la FEVAD, l’UGAP ou encore le SYntec Numérique.



Certains de nos clients ont d’ailleurs accepté de témoigner et de nous expliquer pourquoi ils ont choisi Eudonet CRM : http://www.eudoweb.com/communautes/parlons-crm/



Si vous souhaitez avoir un conseil, un avis, une présentation ou tout simplement échanger sur la gestion de la relation clients, partenaires ou adhérents et le CRM, n’hésitez pas à me contacter.



A bientôt

Sami Dhaouadi

sdhaouadi@eudoweb.com

01 47 37 90 00



Mes compétences :

Logiciel CRM