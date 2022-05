Linda ASDALI

Forte de mon expérience dans le domaine du transport et de la logistique, Responsable Exploitation, j'ai procédé à la réorganisation, la formation, l'encadrement du personnel et par conséquent au management de la cellule Overseas, qui assure la réalisation de la chaine transport aussi bien à l'import qu'à l'export, les formalités douanières, ainsi que l'interface entre les clients,les administrations et les différents prestataires.



Fortement axé business développement, Je recherche de nouvelles collaborations avec des entreprises pour la gestion et la distribution Import/Export Maritime/Aérien, ouverte sur le monde entier ainsi que le stockage et la logistique sur la France et l'Europe entiére.



N'hésitez pas à me contacter : je serais heureuse de faire votre connaissance pour un nouveau partage et enrichir notre réseau !



Mes compétences :

Ambition

Crédit documentaire

Documentaire

Douane

Export

Formation

formation management

Import

Import Export

Logistique

Management

Sourcing

Transport