Linda BENCHERIF

Actuellement en Master 2 Finance spécialité Banque des Professionnels et Management d'Agence en alternance à l'IUP Finance, j'occupe un poste de chargé clientèle professionnelle en apprentissage au sein de la banque CIC Est.



Forte des connaissances communicationnelles et juridiques acquises lors de mon cursus universitaire, à travers cette formation j’approfondis dorénavant mes compétences financières afin de développer et compléter mon profil pluridisciplinaire.



Dynamique, ouverte et empathique, je suis dotée d'un esprit d'initiative, de rigueur et d'ambition, ainsi que d'un goût de la compétition qui favorise chaque jour mon sens du commerce. A terme, mon projet est de devenir chargé clientèle professionnelle.