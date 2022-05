Je me présente mon nom est Linda BOUAZZA. Je suis titulaire depuis juin 2009 d'un Master en Conduite du changement des organisations Mention relations sociales et potentiel humain à la faculté d'AEI de Créteil.



Au cours de mes études et de mes différentes expériences professionnelles en France et à l'étranger (Espagne et Canada), j'ai acquis un grand nombre de compétences dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines, administrative, commerciale et comptable. J'ai également développé mes compétences linguistiques en espagnol et en anglais.



Je souhaiterais mettre à profit mes connaissances en langues étrangères, ainsi que développer mes capacités professionnelles.



Motivée, sérieuse, dynamique, je vous invite à découvrir mon profil.



Mes compétences :

Utilisation courante d'Interrnet

Aisance relationnelle

Capacité d'adaptation

Administratif

Pack Office : Word, Excel, Poxerpoint

Gestion des ressources humaines