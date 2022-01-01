Linda CAILLER

2015 - 2015MISE SUR GRILLE DES MARRONS , EMBALLAGE, PREPARATION DE COMMANDES ,ETIQUETAGES
BOVIANDES
- PREPARATRICE DE COMMANDES BOVIANDES
2011 - 2015
O2 Marseille Sud
- ASSISTANTE MENAGERE AUTONOME
2010 - 2011 ASSISTANTE MENAGERE AUTONOME AUPRES DES PARTICULIERS O2 GRAND LITTORAL 13014
BRASSERIE DU VILLAGE
- PLONGEUSE EN RESTAURATION
2010 - 2010
boviandes
- AGENT DE CONDITIONNEMENT
2009 - 2010AGENT DE CONDITIONNEMENT BOVIANDES 13400 AUBAGNE CDI
FONDERIE MASUE
- MANUTENTIONNAIRE INTERIM DE NUIT
2002 - 2002ébarbage de pièces sorties du four
KMS
- PREPARATRICE DE COMMANDES ET AGENT DE CONDITIONNEMENT SICAVYL
2002 - 2009: PREPARATRICE DE COMMANDES ET AGENT DE CONDITIONNEMENT SICAVYL /BAT 71250 MONTCHANIN CDI :
PICKING, STOCKS, PESEE ET ETIQUETAGE POCHES DE VIANDES ET CARTONS, MISE EN PALETTES ET FILMER LES PALETTES , LIVRAISONS AVEC PERMIS B (20m3) SUR DISTANCE DE 400 KMS/JOUR
DUC INTERIMAIRE
- AGENT DE CONDITIONNEMENT
2001 - 2001
GEANT CASINO CDD
- EMPLOYE LIBRE SERVICE
2000 - 2000MISE EN RAYON , INVENTAIRE ET PATISSERIE 89000 AUXERRE
LIEBIG MAILLE
- AGENT DE CONDITIONNEMENT
1999 - 1999chaines bocaux de cornichons
SCM LANG ET TERSEN
- STAGIAIRE
1998 - 1998SECRETAIRE ASSISTANTE DENTAIRE STAGIAIRE Classements des dossiers patients, développements des radios dentaire , secrétariat, prise de rendez vous , facturations , feuilles de soins , stérilisations du matériel médicale........