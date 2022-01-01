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Linda CAILLER

LINDA

En résumé

Mes compétences :
Microsoft WORD

Entreprises

  • CORSIGLIA - INTERIM AGENT DE PRODUCTION

    2015 - 2015 MISE SUR GRILLE DES MARRONS , EMBALLAGE, PREPARATION DE COMMANDES ,ETIQUETAGES

  • BOVIANDES - PREPARATRICE DE COMMANDES BOVIANDES

    2011 - 2015

  • O2 Marseille Sud - ASSISTANTE MENAGERE AUTONOME

    2010 - 2011 ASSISTANTE MENAGERE AUTONOME AUPRES DES PARTICULIERS O2 GRAND LITTORAL 13014

  • BRASSERIE DU VILLAGE - PLONGEUSE EN RESTAURATION

    2010 - 2010

  • boviandes - AGENT DE CONDITIONNEMENT

    2009 - 2010 AGENT DE CONDITIONNEMENT BOVIANDES 13400 AUBAGNE CDI

  • FONDERIE MASUE - MANUTENTIONNAIRE INTERIM DE NUIT

    2002 - 2002 ébarbage de pièces sorties du four

  • KMS - PREPARATRICE DE COMMANDES ET AGENT DE CONDITIONNEMENT SICAVYL

    2002 - 2009 : PREPARATRICE DE COMMANDES ET AGENT DE CONDITIONNEMENT SICAVYL /BAT 71250 MONTCHANIN CDI :
    PICKING, STOCKS, PESEE ET ETIQUETAGE POCHES DE VIANDES ET CARTONS, MISE EN PALETTES ET FILMER LES PALETTES , LIVRAISONS AVEC PERMIS B (20m3) SUR DISTANCE DE 400 KMS/JOUR

  • DUC INTERIMAIRE - AGENT DE CONDITIONNEMENT

    2001 - 2001

  • GEANT CASINO CDD - EMPLOYE LIBRE SERVICE

    2000 - 2000 MISE EN RAYON , INVENTAIRE ET PATISSERIE 89000 AUXERRE

  • LIEBIG MAILLE - AGENT DE CONDITIONNEMENT

    1999 - 1999 chaines bocaux de cornichons

  • SCM LANG ET TERSEN - STAGIAIRE

    1998 - 1998 SECRETAIRE ASSISTANTE DENTAIRE STAGIAIRE Classements des dossiers patients, développements des radios dentaire , secrétariat, prise de rendez vous , facturations , feuilles de soins , stérilisations du matériel médicale........

Formations

Réseau

Pas de contact professionnel