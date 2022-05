Linda CHERTI

J’ai passé près de 5 ans à travailler en anglais, au Royaume-Uni dans un environnement international où j’ai pu notamment développer mes capacités d’organisation, de gestion de projets ainsi que mon aisance relationnelle. De formation à la fois Marketing et Scientifique (biotechnologies et agro-alimentaire) j’ai des capacités d’analyse et de synthèse qui s’avèrent très utiles en Marketing et Communication. Ces compétences variées couplées à mes compétences linguistiques font de moi une personne capable de s’adapter facilement et de s’intégrer rapidement au sein d’équipes très différentes.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

B2B

Base de données

Biochimie

Biotechnologie

Communication

Communication produit

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique & opérationnel

Veille

Veille Concurentielle