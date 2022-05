Linda COELHO

Petroval est une société spécialisée dans :

Le chargement dense de catalyseur

La supervision de chargement et l'inspection réacteurs

La thermographie infrarouge

Les inserts pour tubes d'échangeurs thermiques



Petroval is a company specialised in:

Catalyst dense loading

Loading supervision and reactor inspection

Infrared thermography

Tube inserts for heat exchangers



Mes compétences :

informatique

infographie

gestion de dossiers clients à l'export

étude de marché

Import Export

Négociation Internationale

Commerce International

Marketing