Linda Domenech Brunon

"Assurez la responsabilité de vos finances ou faites-vous à l'idée de recevoir des ordres jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez être soit un maître de l'argent, soit son esclave.

Le choix vous appartient."

Robert T. Kiyosaki



Avez-vous aujourd'hui la vie et la liberté dont vous rêvez ?



Je suis à la recherche de partenaires stratégiques qui désirent un revenu complémentaire, créer leur propre emploi, une indépendance financière, aider les autres…

Si améliorer votre qualité de vie, relever des challenges, travailler moins et profiter de plus de temps libre pour votre famille vous motivent….contactez moi pour prendre plus de renseignements et découvrir une opportunité pour changer votre futur.



J'ai découvert à travers le marketing relationnel la satisfaction de guider une équipe de partenaires vers le succès.



J'ai été été approché par un grand groupe Américain N°1 dans le plus grand marché mondial, l'industrie du voyage.

Il sont à la recherche de Leaders pour ouvrir le marché francophone.





Les avantages :

1. Horaires flexibles et pas de bureau

2. Pas de patron, pas d'employés

3. Plus de temps libre

4. Choix des personnes avec qui vous travaillez

5. Potentiel illimité de revenus. Vous fixez vos objectifs de gains…

6. Possibilité de travailler à l'international. Un marché mondial.

7. Développement personnel

8. Pas de risques financiers, pas de gros investissement pour lancer son propre business

9. Une société qui vous offre tout : la stabilité, l’innovation, la recherche et développement, la logistique, le timing…



Si tous ces avantages vous interpellent, contactez moi… et prenez 90 minutes de votre vie pour faire un choix...



Aujourd'hui passionné de marketing relationnel et de développement personnel, je souhaite partager des informations et de la formation gratuites et génériques avec toutes ceux et celles qui sont déterminés à réussir.



Le Marketing Relationnel est une affaire de relations humaines, d'entraide, d'enseignement, d'entraînement à part entière et de mentoring où la moindre compétence se partage sans condition.

C'est un métier.

Si vous êtes entrepreneur et en recherche d'une solution pour devenir maître de votre destin, contactez moi.



Si ce message intéresse d'autres personnes, des proches, des amis, …proposez leur…



Linda Domenech Brunon





Mes compétences :

Santé

Entrepreneur

Marketing

Networker

Réseau

Développement personnel

Bien être

Anti age

Marketing relationnel

Recrutement

Business

Coaching

voyage

Tourisme