Vincent De Paul TCHADJA

Salut !

je suis vincent de paul longtemps j'ai travaillé comme cadre commercial aujourd'hui je suis en total reconversion.

L'informatique fut ma premiére passion j'y suis dans le cadre du cif je viens de finir un cursus de technicien supérieur en Maintenance Informatique système et réseaux à ASTON groupe SQLI et je souhaite continuer en Administrateur Système et Réseaux.

Je recherche une structure pouvant me prendre en contrat de professionnalisation

Dans l'attente d'une suite favorable veuillez agréer Monsieur,Madame l'expression de ma haute considération.



Mes compétences :

ZenWorks

Wi-Fi

WDS

VirtualBox

VMware

Ubuntu

TCP/IP

Network Attached Storage

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Linux Debian

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Hyper-V

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory 2008R2

Active Directory 2003

Active Directory

AD