Connaissances : Sociologie de la modernité, des médias, de la communication politique, théories et enquêtes sur le genre.



Savoir-faire : Recherche et analyse documentaire. Construction d’un dispositif méthodologique de techniques. Elaboration de guides d’entretiens, de questionnaires. Mener des entretiens en face à face, les retranscrire, les analyser. Saisir un questionnaire sur Lime Survey. Elaborer un rapport d’analyse et une synthèse.



Aptitudes: Autonomie, esprit d’initiative, travail en équipe, vivacité d’esprit.



linda.gacem@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Analyse des données

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac