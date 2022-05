Linda GRANATO

Après l'entrepreneuriat à l’international et l’accompagnement d'une start up dans l élaboration et la réalisation des enjeux stratégiques d'une forte croissance ( + 51 millions d'euros en 3 ans), je souhaite déployer ces expertises commerciales et managériales dans de nouveaux projets professionnels. Riche de ces expériences, je vous propose de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs chiffrés, de pérenniser vos activités commerciales, préparer et conquérir celles de demain et manager les équipes en place pour valoriser leurs compétences actuelles et futures.



Mes compétences :

Taxation

Logistics Management

Continuous Improvement

Supply Chain

Demand Planning

Forecasting

Purchase Ledger

Futures Operations

System Strategy

EDI

SAP

BPCS

IBM AS400 Hardware

ICT

JDEdwards Suite

SAP Sales & Distribution

Sage Accounting Software > Sage Line 100