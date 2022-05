Linda GUILLAUMENQ

Depuis Mai 2014: Global Key Account Manager - Retail Sector.



Juin 2012/ Mai 2014:

Responsable Commerciale, Pôle Inspection et Protection des Marques - SGS CTS Secteur Biens de Consommation.

En charge du développement des services liés aux programmes Inspection, Lutte Anti Contrefaçon & Certification RJC (Responsible Jewellery Council):



Inspection des biens de consommation (Food & Non Food):

- Avant embarquement

- Supply Chain

- Circuit de distribution

- Evaluation de la satisfaction client



Anti-Contrefaçon:

- Surveillance des réseaux de distribution

- Audits clients-mystères

- Prélèvement et contrôles des produits en magasin



RJC (Responsible Jewellery Council):

Responsable commercial pour l'accompagnement à l'obtention de la certification RJC.

Mission du RJC: promouvoir les pratiques responsables (environnement / social /respect des droits humains) dans l’ensemble de la filière de l’or et du diamant, de la mine à la vitrine.



Août 2007/ Juin 2012 : Responsable Comptes Stratégiques Secteur Grande Distribution et Luxe - SGS CTS Secteur Biens de Consommation.





Mes compétences :

Audits

Contrôle qualité

Inspections

Network

Panels

panels consommateurs

Qualité