Yolima FAUCHET CIFUENTES

Designer industrielle de formation et avec un double diplôme en innovation des produits (DEA Bac+5) et en Ecoconception (Master BAC+6), je suis particulièrement passionnée par l'amélioration de produits de grande consommation.



J'ai eu l'opportunité de travailler dans des équipes internationales et dans des domaines industriels très divers (équipements sportifs, textile, packaging, construction, E&E,..), 3 ans en tant que Designer et 7 ans en charge des projets d'éco-conception. Lors de la création de ma propre entreprise de produits en carton puis dans la société Bagster spécialisée en équipements pour motocyclette, j'ai désigné différents produits qui se trouvent actuellement sur le marché colombien et français.

Suite à l’acquisition des compétences en éco-conception j'ai travaillé dans de sociétés comme Décathlon, Bio-intelligence service et SGS CTS. En tant que consultante mes missions étaient principalement d'aider les équipes R&D des entreprises à développer des produits plus respectueux de l'environnement à travers de l'analyse (ACV, Bilan Carbone, FDES) la formation et la communication environnementale (allégations, design des brochures et supports de communication).



Je suis actuellement à la recherche active d'un poste dans un service R&D ou de conseil pour mettre en place ma double compétence en design et en éco-conception.



Mes compétences :

Conception

Conseil

Design produit

Bilan carbone

Packaging

Formation

Design industriel