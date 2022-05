Plus de 6 ans d'expériences dans le commerce . Je suis volontaire dynamique et rigoureuse . Je m'investis a 100% pour chaque mission que l'on me confie . Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la grande distribution. Je souhaite acquérir encore de l'expérience et progresser dans ce milieu .



Mes compétences :

Sens de l'accueil

Amabilité

Dynamique

Rigoureuse