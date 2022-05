Linda Joyce BAUVIN - NSENGIYUMVA

Bonjour,



Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon profil.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi pour un poste de chargée de missions de veille ou de marketing.

Après un Master en Marketing et Qualité, ainsi qu’un complément de formation en Veille stratégique et Innovation, les deux validés après des stages de 6 mois chacun, je souhaiterais rejoindre une équipe pour laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences et atteindre les objectifs fixés.

Si vous êtes à la recherche d'un tel profil, je serai ravie de vous rencontrer pour vous exposer en détail mes motivations.



Bien cordialement.









Mes compétences :

Informatique

Outils de veille

Langue anglaise

Recherches documentaires