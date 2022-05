Linda KALI

Dans le royaume des Rois de l’Inde, au Rajasthan, commença mon initiation aux massages ayurvédiques et les thérapies Panchkarma.



Ces rituels ancestraux éveillèrent en moi le désir de développer mes connaissances de l’anatomie sacrée du corps humain. J’ai alors plongé dans une exploration du corps par la pratique intensive du yoga et de la danse, pour ressentir ce que l’on appelle l’énergie.



Pour enrichir mon approche du massage, il me fallait acquérir de nombreux outils dans les diverses formations en soin du corps (thai, reiki, lithotherapie, samvahan, Karsei nie tsang) mais aussi en sexologie positive par le Dr Psalti. Mon cheminement m’a emmené jusqu’aux portes du Tantra. Les méditations guidées par Daniel Odier, les découvertes de différents massages tantriques, et ma propre pratique ont affiné mon toucher et ma sensibilité.



Devenue masseuse tantrique, je me suis concentrée alors sur le « toucher de soie® », né en août 2009, qui s’est développé en mettant en place différentes approches, pour que chaque bourgeon prenne le temps de fleurir.



Le « toucher de soie® » est une approche du corps subtile centrée sur l’éveil de l’énergie de la kundalini et son expansion, au cours du massage et grâce à lui, à toutes les parties du corps, par-delà les zones érogènes, pour « érotiser » les moindres cellules et les éveiller par le souffle. Le « toucher de soie® » est un trait d’union entre le corps sensuel et les profondeurs de l’âme.



J’accompagne, dans ce cheminement tantrique, les hommes, les femmes et aussi les couples, à travers le toucher sous forme de massage, et aussi en coaching pour ameliorer votre sexualité. Chaque personne a son histoire, ses besoins, ses attentes…



Mon souhait est de voir le « toucher de soie® » se lover comme ce serpent noir autour de chaque être, pour s’harmoniser et danser ensemble cette célébration de la vie…



Linda



Mes compétences :

Massage tantrique