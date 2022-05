Linda KHIER

Initialement professionnelle de la communication à 360°, mon parcours m'a amené à maitriser aussi bien les relations extérieures (partenariats/sponsoring), que le développement commercial de mes entités via le suivi, la fidélisation et l'élargissement de mon portefeuille clients.

Manager engagée, je mène mes équipes (entre 25-50 personnes) vers le succès.



Proactive, je souhaite m'investir dans des projets de développement dans le monde du 2.0 ou bien encore de l'ESS



www.Lindakhier.com



Mes compétences :

Ecoute autrui avec patience

Adaptation rapide .et rigueur

Coordination

Communication

Autonome mais sachant travailler en équipe

Marketing

Sport

Sponsoring

Relations publiques

Culture

Conseil en image

image de marque

gestion de

Vente

Gestion de portefeuille clients