Linda LABIAD

Forte d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine juridique, j'ai su développer mes compétences dans différents domaines tels que la banque, l'assurance, l'immobilier, le droit des sociétés et le droit des affaires de façon plus générale.



Lors de mes différentes missions, j'ai évolué en étroite relation avec divers auxiliaires de justices.



Aujourd'hui, je souhaite m'ouvrir à d’autres domaines afin d'évoluer professionnellement.



Je suis ouverte à toutes propositions de postes dans le domaine juridique.



Mes compétences :

Prévention des risques

Veille juridique

Juridique

Recouvrement

Pilotage de la performance

Contentieux

Droit des procédures collectives

Droit des affaires

Droit bancaire

Droit des assurances

Plaidoirie