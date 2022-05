Linda LAHOUAR

Assistante, Coordinatrice, Conseillère

d'un profil polyvalent, je peux vous accompagner dans la création, l'aménagement et la mise en place de votre entreprise.

Je vous présente un service personnalisé, une assistance en permanence.

Je dispose d'un carnet d'adresses très intéressant et varié que je peux mettre à votre disposition pour le démarrage de votre activité.

Je dispose également d'une CV thèque qui peut intéresser les centre d'appels et les sociétés de développement informatique.

Une bonne gestion et adéquation des ressources aux organisations.





Mes compétences :

Management