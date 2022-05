Technoconseils STE TECHNOCONSEILS

L a société techno conseils offre a ces clients des services sur mesure grâce a son équipe et ses collaborateurs a travers des multiples de pays tel La Tunisie Suisse Turquie Algérie Italie et Sénégal bientôt La Libye tel que

- études des projets ( ind agricoles SIG ...........).

-formation

- audit

- gestion des fonds

- consultations et préparations des cahiers de charges

- recherche des partenaires

- mise a niveaux de vos entreprises

- pour plus d infos visitez notre site web



Mes compétences :

Etudes et consultation gestion des capitaux

Solutions innovantes

Formation en finance islamique

Réseau Algérie Sénégal al Turquie suisse italie

Gestion de réseau d'affaires

Partenariat tuniso turque ING Alkhatib

Finance islamique LOUCHI Nader EXPT Compt

gestion des capitaux DR Raymond Hingrée

Développement informatique ABAP R/3 DR Med Anouar

Services aux investis

Apporteurs d'affaires

Business

BtoB

Département des études

Analyse financière

Enseignement

Conseil

ISO 27001

Microsoft Word