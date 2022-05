Linda LAUNOY

Arrivée sur le marché du travail depuis mon plus jeune âge et ce par mon unique souhait ..Le commerce m'a toujours séduit. Petit à petit, j'ai gravis chaque échelons.Au service de la distribution depuis plus de 22 années chez différents groupes, ma polyvalence est un plus..

Le relationnel client est mon objectif premier, sensible à ces choix, je le cerne directement j'arrive à aller au fond "de ses pensées "grâce à mon esprit intuitif et analyste.

Bien que le commerce est pour moi un "esprit de compétition", je sais rester vraie et intègre.Ce qui sensibilise davantage ...

Une méticulosité certaine, exigeante, je suis une personne de confiance qui aime mettre sa touche personnelle.. le détail fait la différence,.. réactive à chaque épreuve, mes plans d'actions me permettent d'atteindre mes objectifs dans le respect et dans l'efficacité.

Ma rapidité d'adaptation me permet d'étudier toutes nouvelles propositions puisque je suis également mobile géographiquement .





Mes compétences :

Encadrement

Management

Agencement d'espace

Vente directe

Approvisionnement et achats

Gestion financière

Sécurité au travail

Gestion des ressources humaines

Communication

Hygiène