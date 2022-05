Linda MAILLOT

De nature optimiste et dynamique j'aime relever les défis qui me sont confiés.

Mes expériences dans l'événementiel et le retail ont permis de confirmer les qualités de mon comportement professionnel telles que la rigueur, l'autonomie, l'organisation et le relationnel.

Titulaire d'un Master 2 en Management et Stratégie d'Entreprise spécialisé en Communication, je suis capable de manager une équipe et de m'adapter à toutes les situations de manière rapide et efficace.



Mes compétences :

Evenementiel

Community Management

Marketing

Communication

Indesign et Photoshop

Visuel Merchandising

Management

Techniques de vente