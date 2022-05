Jeune diplômée Bac + 5 Affaires et négociations internationales,avec une expérience de commerciale export sur l'Europe, le Moyen-orient et la Russie.



Je maîtrise la négociation commerciale internationale( Définition de stratégie commerciale, études de marché, prospection, négociation et signature de contrats avec distributeurs et clients directs.. Je parle couramment l'anglais et l'espagnol.



Je recherche actuellement un poste de responsable de zone export.