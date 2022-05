A LA RECHERCHE ACTIVE D'UN EMPLOI DEPUIS AVRIL 2014 - Double compétences en DOUANE et TRANSPORT INTERNATIONAL. Besoin de coordonner, de superviser tous les aspects douaniers et / ou transport international? Je peux vous apporter mon savoir-faire dans ces domaines! N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante: linda.michel@hotmail.fr !

Du 19.09.2011 au 30.04.2013: Expert Transport Logistique Europe chez Owens Corning. Garante des process transport sur SAP 3.1 / SAP 6.0 / FREITRATER. Consultante, support auprès des services commerciaux, usines en Europe,..concernant le transport international, les douanes.

Participation à l'Appel d'Offre Transport Europe: déploiement SAP des nouveaux transporteurs au niveau de l'Europe.

Expertise au niveau des douanes (toutes procédures import, export, intracom - régimes économiques douaniers divers ...) et du transport international (maritime, aérien, route).

Août 2008 à Septembre 2011: Coordinatrice Transport Douane chez PLAYTEX à La Tour Du Pin (38).

Mon cursus professionnel s'est essentiellement tourné vers le monde des achats, de la douane, du transport et de la logistique à l'international. Ainsi, forte d'un savoir-faire administratif (procédures et gestion douanières, application des réglementations, transport multimodal international) et commercial (achat, négociation), je souhaite investir mon dynamisme et mon expertise dans un nouveau challenge au sein d'une structure en pleine croissance.





Mes compétences :

Incoterms 2010

Diplomatie

Douane import/export

Proactive Rigoureuse

Négociation

Transport international et douane.ERP/WMS/TMS

Transport international