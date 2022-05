Linda NGUYEN

Actuellement en poste chez Grand Shooting en tant qu'intégratrice front-end, j'ai précédemment eu également un statut d'autoentrepreneur qui me permettait d'exercer en tant que directrice artistique, graphiste et webdesigner en direct pour des clients très variés ou pour des agences ou de travailler au développement de projets web personnels.

Formée au graphisme au GRETA de Noisy-le-Grand, je suis entièrement autodidacte pour ce qui est de l'intégration HTML et des CSS.

Mes centres d'intérêt du moment sont : HTML5, CSS3, React.js, le responsive design, sass et compass, l'ergonomie et les interfaces graphiques web mobile.



Mes compétences :

Webdesigner

Css

Smarty

Compass

Html

Html5

Responsive design

Css3

Sass

Adobe Dreamweaver

User interface design

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CMS Gumby

Twig

Ionic

JQuery

Bower

Git

Gulp

Bootstrap

React