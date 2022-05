Linda OUABDI CHERKI

De la motivation, une envie continue d’apprendre et une capacité d’adaptation sont des traits de caractères que j’estime avoir pour atteindre mes objectifs et devenir une professionnelle compétente.

Mes connaissances en gestion, transaction, droit immobilier, immobilier d'entreprise, acquises lors de ma période d’alternance mais aussi lors de mon précèdent poste, ainsi que ma maitrise des outils bureautiques, me permettent de développer une réelle autonomie et une grande polyvalence.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

SAP

Immobilier d'entreprise

Droit immobilier

Gestion immobilière

Négociation immobilière

Logiciel Thetrawin