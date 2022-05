Linda TAORMINA

Compétences : production de contenus (articles, photos, vidéos), administration technique de site Internet (CMS Wordpress, référencement SEO…), pilotage de projets.



Points forts : le rédactionnel et le web.



Secteurs : lifestyle (mode, beauté, décoration), consommation, écologie, santé et humanitaire.



Profil : grande polyvalence, sens prononcé de l'écoute et de l’organisation, rigueur, grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.



Qualités personnelles : dynamique, curieuse et créative, dotée d'un très bon rédactionnel et relationnel, très portée sur le digital (blogging).



Mes compétences :

Recueillir et contrôler l’information

Corriger, titrer et calibrer un texte

Référencer un contenu en ligne

Assurer une veille de l’actualité

Créer et entretenir un réseau

Rechercher des images

Organiser des événements on-line

Proposer des angles et des synopsis

Vérifier les droits de diffusion

Appliquer la ligne éditoriale

Retoucher et travailler une photo

Contrôler la qualité technique

Modérer et animer un site