Nathalie AUTHELET-DE FLEURY

Passionnée par le web, j’ai décidé de me reconvertir pour en faire mon métier !

Je viens de suivre une formation continue de Chef de Projet Multimédia à l’Ecole Multimédia. J'ai validé un certificat en E-marketing/E-Commerce et un certificat de spécialisation Correspondant Informatique et Libertés au CNAM.



Je suis Chroniqueuse culturelle & Responsable des rubriques Art et Spectacles pour le webzine JustFocus. Je participe aussi à son essor en accompagnant le rédacteur en chef sur la stratégie Social Media du webzine. Cela a contribué à ce que l'audience soit triplée, passant de 35 000 à 100 000 vues par mois.

Parallèlement, je tiens un blog qui traite de Culture Web: Book'n Geek et je suis chargée de communication du groupe de metal ASSENT où je conseille le groupe sur sa stratégie et établis le planning éditorial.



Mes compétences :

Wordpress

Gestion de projet

HTML

Adobe Photoshop CS5

Adobe Premiere

Rédaction web

CSS

Social media

SEM

Microsoft Office