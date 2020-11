Aurelien ROD

Mon expérience repose sur de solides bases techniques en développements .Net et BI avec 10 ans de gestion de projets IT (WEB, Reporting, GED, CRM, BI). Responsable IT depuis plus de 5 ans je manage une dizaine de collaborateurs aux profils variés sur du support applicatif autour des ERP et de la BI dans des contextes internationaux.



Mes compétences :

Certification ITIL V3

Gestion de projet

SQL

Microsoft Business Intelligence

GED

Microsoft .NET

Data warehousing

Gestion de la relation client

Management

AMOA

CRM

JD Edwards

QlickView

Oracle Database

SAP Business Objects