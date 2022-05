Linda TERRAF

Un parcours dans le monde du décisionnel fortement teinté Distribution et Clients



Une bonne expérience en management d'équipe



Un bon relationnel avec les interlocuteurs SI comme Métiers





SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES :



Domaine d’expertise :

Elaboration de solutions BI (Alimentation - Stockage - Restitution)



MOA/MOE:

Analyse et Rédaction des besoins

Analyse et Conception technique



Ingénierie :

Réalisation - Tests - Intégration - Déploiement - Recette

Rédaction de documentations

Formation et Assistance utilisateurs





DOMAINES TECHNIQUES



Outils décisionnels :

Alimentation : Stambia,Datastage 7.5, Genio, DTS

Restitution : Microstrategy 9.x, Cognos 8x, Hyperion Performance Suite (HPS 8.2.1),

BusinessObjects 5.1, Crystal Reports 9 – 10 et Excel



Base de données

: SybaseIQ, Oracle 8i-9i et 10g , SQL Server 2008 , Informix, Access



Multidimensionnelles: Cognos Transformer 8.4, Hyperion Essbase, Magnitude V9.1 et Information Delivery V2 (Cartesis)



Outils d’administration: Toad, Sql server management studio



Outils de modélisation: PowerAMC



Systèmes d’exploitation : Windows 2000-03-05, Windows NT, Unix



Outils de développement : SQL, PL/SQL, Transact SQL, C, Java, Javascript, Abap, VB,HTML, PHP



Environnement logiciel ERP : SAP R/3, Baan V5, Genesix (4gl et Informix)



Mes compétences :

Cognos

DataStage

Business Intelligence

Oracle

Distribution

Gestion de projet

Informatique

Management

Microstrategy