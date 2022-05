Lindjeck Kack DANIEL VICTOR

Merci de visiter mon profil!!

Titulaire d'un Master en Droit Privé et d'un diplôme de qualification professionnelle en Fiscalité, je suis également consultant dans les centres de formations professionnelles et écrivains.

Je reste ouvert pour toute nouvelle expérience professionnelle.



Mes compétences :

Gestion administrative

Optimisation et veille fiscale

Audit fiscal

Déclarations sociales et fiscales

Conseil fiscal

Contentieux fiscal

Fiscalité des entreprises

Droit de la sécurité sociale

Procédure fiscale

Négociation

Relations Publiques

Fiscalité locale des entreprises

Contrôle des liasses fiscales

Government Legislation

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Bulletins