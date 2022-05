Lindo BUHARI ZEINAB

Jeune diplômé à la recherche d'emploi dans un secteur ayant pour objectif de maîtriser l'ensemble des process liés aux technologies

de l'information, télécommunication et réseaux, système d’information et électronique, et autres, sera un tremplin dans mes premiers pas professionnels. Je souhaiterais y montrer mes

compétences en conception, gestion de projet (flot de conception,..), développement logiciel ainsi qu’en Réseau (déploiement de solutions technique, mise en oeuvre, intégration,

validation,….).



Mes compétences :

Administration

administration réseau

Cisco

Développement objet

Equipements Cisco

Frame Relay

Play!

réseaux IP

Sécurité

Sécurité réseau

WiMAX