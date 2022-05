Lindsay GASSEUR

Diplômée en Ressources Humaines mais commerciale dans l’âme, j'ai toujours eu comme objectif professionnel de devenir Responsable de magasin. Etre en mesure de manager les hommes afin d’obtenir une performance optimale pour le bon fonctionnement d’une organisation est pour moi une réelle satisfaction. Ainsi, passionnée de mode et de relations humaines, c’est naturellement que la décision de mettre à profit mes compétences en management se porte sur une boutique de prêt-à-porter.



Consciente de l'importance de la pratique de la langue anglaise dans ce milieu et surtout très attirée par la ville exerçant sur le monde une influence majeure en matière de mode, c’est avec un immense plaisir que j’ai exercé une fonction de vendeuse puis de responsable adjointe magasin pour une marque britannique de luxe en prêt-à-porter. Aujourd’hui, je souhaite intégrer une boutique affluente de part sa renommée offrant une ambiance de travail familiale, solidaire en proposant toujours plus de challenges.



Mes qualités de responsable magasin et ressources humaines dans mes précédents postes font que je suis en mesure de recruter, former et conduire avec fermeté et douceur une équipe de vente. C’est avec une volonté d’entreprendre et de gagner et une ambition de progresser que je ferais la démarche de m’intégrer dans une structure afin de mettre mon savoir-faire en interaction avec toute l’équipe de vente.





Mes compétences :

Administration

Administration des entreprises

Entretiens

Entretiens annuels

Fiches de poste

Formation

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Gestion prévisionnelle

Recrutement

Ressources humaines

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Vente