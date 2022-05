Lindsay MCDOWELL

Depuis 1999, je travail dans le monde informatique. En tant que technicien et responsable infrastructure, développeur Java, AMOA et maintenant en tant que chef de projet.

J'ai eu l'occasion de participer à de nombreux projets d'intégrations et d'optimisation de systèmes d'informations (ERP, WEB, SI interne...) et d'infrastructure dans des entreprises industrielles, des sociétés de services, des entreprises du transport, des ressources humaines, de l'assurance, en tant que consultant AMOA puis en tant que chef de projet.

Je vous propose le pilotage de votre projet. J'interviens dès l'amont lors des phases de cadrage, le déploiement de la solution jusqu'au support, en méthodes Agile, ou cycle en V:



Gestion de projet

Analyse des besoins fonctionnels

Rédaction des spécifications fonctionnelles, documents contractuels, procédures...Etc

Coordination, planification et gestion de projet

Test, recette utilisateurs

Assistance, support et formation aux utilisateurs .



Mes compétences :

AMOA

ERP

SAP HR

Microsoft Project

Microsoft Office

Sarbanes-Oxley

SQL

JIRA

Mantis

Cycle en V

GANTT Project

Méthode agile