Lindsay PELIS

Je suis une jeune femme active, ayant le goût du challenge et un bon sens du contact. Je suis actuellement une formation de développeur web et web mobile à l'institut FORE (Guadeloupe) en vue de d'acquérir de nouvelles compétences et développer des applications mobiles. Par ailleurs j'aspire à monter mes propres structures dans la communication événementielle et un établissement dans le bien-être.



Mes compétences :

Connaissance logiciel Maximizer

Notion Final Cut Express

Suite Office

Connaissance en HTML 5; CSS; PHP; JavaScript

Connaissance des logiciels PAO ( Photoshop, In Des