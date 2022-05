Lindsay PEYRIGA

Bonjour à tous,



Titulaire d'un Master 2 en chimie analytique et en gestion de projet des produits de santé, je suis actuellement Assistant Ingénieur INRA (titulaire) au sein du LISBP sur le site de l'INSA de Toulouse.

Dans le cadre de ce poste je travaille autour des thématiques Métabolomique et Fluxomique en réalisant des études du métabolisme par RMN et Spéctrométrie de Masse.

J'interviens également dans l'aspect échantillonnage et traitement de l'échantillon qui est l'étape critique lorsque que l'on veut étudier le métabolisme, cellulaire.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Chromatographie

chromatographie ionique

Chromatographie liquide

Échantillonnage

RMN

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Spectrometrie de masse chromatographie