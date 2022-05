Line Adam est née en Belgique en 1972 et c'est à l'âge de 5 ans, qu'elle décide d'apprendre la flûte.

Elle fera des études musicales brillantes en parallèle avec l'école et à l'âge de 11 ans elle remportera le très populaire concours télévisé "Jeunes solistes" qui la propulse à l'avant de la scène. Sur cette lancée, elle remportera de multiples concours et fera de très nombreux concerts en soliste avec orchestre. Elle obtient ensuite un diplôme de piano, étudie l'orgue et abandonne l'école pour entrer au conservatoire. Elle obtiendra ses premiers prix de flûte, de solfège et de musique de chambre à Bruxelles entre 1984 et 1988. Entre temps elle rencontre du monde…. Elle fera ainsi connaissance avec la chanson française et la variété. Elle jouera dans des lieux mythiques: Olympia, Casino de Paris… et fréquentera des musiciens de jazz, de rock, de musiques du monde avec qui elle improvisera en s'échappant avec aisance du style classique de ses études.

A 16 ans, Line Adam a soif d’harmonie et la composition la passionne, particulièrement pour orchestre. Parallèlement à son métier de flûtiste et pianiste elle étudiera la direction d'orchestre et se positionnera de plus en plus en tant que compositeur et arrangeur. Elle se trouve attirée par la musique de film qui fait la part belle à la musique pour orchestre et permet de s'envoler loin des étiquettes et des carcans. Aujourd'hui Line Adam a composé les musiques de nombreux films et documentaires pour des chaînes telles qu’ARTE, FRANCE 2, FRANCE 3, la TSR, la RTBF, BBC… Plus de 1500 œuvres existent à ce jour depuis l'instrument solo jusqu'à l'orchestre symphonique. Les albums se sont succédé : Northern Flute, Sculptures, België-Belgique, Spices, Fait d’hivers…

Elle compose pour plusieurs formations belges et françaises. (L’ensemble Quartz,Trio Krokus, Saxacorda,Trio Sempre etc…)

Elle dirige aussi depuis 2004 le groupe polyphonique I canta Storia. Elle s’occupe de la direction musicale de nombreux cabarets en Belgique et en France. Plus de 20 pièces pour le théâtre et comédies musicales font également partie de ses œuvres. Son opéra «Sybil et les silhouettes» avec lequel elle avait été finaliste du concours européen «Opéraj» a été créé par l’Opéra Royal de Wallonie en Mars 2012. En 2015, son deuxième opéra « Fleur de peau » fut créé par l’Opéra Royal de Wallonie

www.lineadam.com





