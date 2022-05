Line BARBEY

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un poste d'assistante de direction confirmée en secrétariat.



Autonome et responsable, mon excellent sens de l’analyse et de la synthèse me permettent d’anticiper les situations et d’être force de proposition.



Dotée d’un excellent relationnel, j’ai le sens de la confidentialité et des relations auprès d’interlocuteurs très divers.



Organisée et rigoureuse, je sais faire preuve d’une grande adaptabilité et gérer les priorités.



A votre entière disposition pour échanger.