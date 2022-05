Line DUBEC

Dynamique et sérieuse dans mon travail, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe. La spécialité Sites et sols pollués est mon domaine de prédilection du diagnostic à l'accompagnement lors de travaux de dépollution. Dans ce cadre, j'ai également des compétences spécifiques en évaluation de risques sanitaires (EQRS, ARR).



Mes compétences :

Réglementation ICPE

Sites et sols pollués - domaine A

Sites et sols pollués - domaine B