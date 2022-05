Line LECOINTE

Je m'appelle Jacqueline LECOINTE, j'ai 58 ans. J'habite une petite commune à 25 kms d'Orléans et 40 de Blois.

J'exerce le métier de Promoteur des ventes, animatrice commerciale et merchandiser depuis de nombreuses années.

Actuellement, j'aimerais me fixer davantage et mon objectif est d'incorporer une grande Société afin de promouvoir leur marque auprès des acheteurs de GMS.

Je connais le poste de PROMOTEUR particulièrement pour l'avoir à maintes reprises exercé en CDD. (NESTLE GRAND FROID )Ce poste comprenant les prises de rendez-vous ainsi que le suivi implantations et relationnel.

Très disponible et à l'écoute, je bénéficie d'un sens inné du commerce et du contact.

Je demeure à votre disposition pour vous apporter des renseignements que vous ne trouveriez pas ici.



Mes compétences :

Attentive

Diriger

Energique

Ponctuelle

Réactive