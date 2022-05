Line MUNOZ

Titulaire d’un Master en Conservation, Gestion et Diffusion des Œuvres d’Art, ainsi que d’une Licence en Histoire de l’Art obtenus à l’Université de Montpellier III.



Connaissances et compétences en régie des œuvres, en conservation préventive, ainsi que dans le domaine de l’emballage, de la manipulation, du transport et des assurances des œuvres d’art.



Membre de l'AFROA (Association française des régisseurs d'oeuvres d'art et de l'ICOM (Conseil International des Musées).



Créatrice de Coll Expo Services, proposant conseils et services en matière de régie d'oeuvres notamment sur les chantiers de collections, les déménagements de réserves et la conservation préventive.

.



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Conservation préventive

Régie des oeuvres