Line NGUYEN

Analyste Financière - Comptable - Contrôleur de gestion



Experte en finance et comptabilité et maîtrisant les outils informatiques de pointe (SAP, Oracle,

Excel avancé), je possède une longue et solide expérience dans le Contrôle de gestion, fortement

orienté client, dans un environnement international et concurrentiel





Mes compétences :

Billing

Business

Business planning

Commercial

Controlling

Data Management

Forecasting

Management

Market Research

Marketing

Planning

Pricing

Product analysis

Research

Strategic

Strategic planning

Vente