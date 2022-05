Line PIERRON

CONCEPTION : Création et modélisation d'objets dédiés à l'impression 3D. Elaboration de nouveaux concepts, de nouvelles formes pour des aménagements d'espaces : boutique, showroom et stand. Mise en place de scénographies : exposition, vitrine et événement. Création de mobilier et d'objets. Création d'identité visuelle pour des événements. Réalisation des projets sous forme de dessins, de 3D et de plans techniques.



SUIVI DU PROJET : Présenter le projet, conseiller les clients, réaliser des études de faisabilité et de budget. Elaborer un planning. Piloter une équipe (graphistes, techniciens, menuisiers, electriciens...). Choisir des fournisseurs pour la fabrication en France et à l'étranger. Suivre la fabrication, déplacements dans les ateliers. Vérifier le déroulement des montages sur les chantiers.



LOGICIELS SPECIALISES : 3D Studio Max, Photoshop, Illustrator, Indesign, Autocad.



Mes compétences :

Création

Design

3D Studio Max

Modélisation 3D

Conception 3D