Line PROVOST

Postes recherchés == > Assistante/Chargée de com', assistante administrative, rédactrice



Pourquoi lire mon profil plutôt qu'un autre ?



Rigueur, adaptabilité, diplomatie et polyvalence, voici ce que j'ai acquis tout au long de mes différentes expériences professionnelles. Les postes que j'ai occupés sont les suivants : assistante et chargée de communication, assistante de promotion/marketing, assistante de développement, journaliste, assistante ou encore gestionnaire administrative.



7 stages - 11 CDD - 1 CDI = mon but est de me poser une bonne fois pour toute et me faire réellement une place au sein d'une entreprise où je m'épanouis un minimum.



Je ne demande qu'une seule chose : avoir une chance de faire mes preuves. Je suis motivée plus que jamais !



Vous pouvez également me contacter au mail suivant : lineprovost@hotmail.com.



Mes compétences :

Communication

Conception

Conception web

Internet

Journalisme

ONG

Rédaction

Santé

Site internet

Web