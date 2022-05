Line ROUCOUS

Je suis issue du secteur Agroalimentaire, expérience confirmée de plusieurs années, disponible, je m'adapte facilement.

Je suis actuellement à la recherche d'un poste Commerciale confirmée sur un secteur client BtoB, chez un grossiste distributeur, diffusant des produits à destination des CHR/RHF, ou service auprès des Entreprises.

Mon expérience commerciale et ma formation, me permettent également de proposer mes services auprès des Agences d'Emploi, afin de détecter les besoins en recrutement auprès des Entreprises, proposer et mettre en connexion des candidats.



Mes compétences :

Prescriptions

Autonomie professionnelle

Rigueur

Analyse de risque

HACCP

Analyse des besoins

Animation de formations

Action commerciale

Négociation commerciale

Orientation professionnelle

Cafes

Brasseries