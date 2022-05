Line WIDLOECHER

15 années d’expériences dans l’univers de la beauté et ma formation d’esthéticienne m’ont permis d’appréhender au plus juste les différents besoins et potentiels des clients et des consommateurs.



Gestion Commerciale :

Prospection

Négociation

Développement d’un portefeuille client

Prise de commandes

Animation de réseau

Suivi de comptes d’exploitation



Formation :

Présentation de nouveautés

Organisation de séminaires de formation

Formation aux protocoles de soins cabine

Coaching esthéticiennes



Animation :

Promotion sur lieu de vente

Organisation de soirées découverte

Analyse des besoins

Conseils et vente



Mes compétences :

ATTACHEE COMMERCIALE

Commerciale

Cosmétique

DÉVELOPPEMENT PORTEFEUILLE

Développement portefeuille client

Luxe

Négociation

Parfum

Parfumerie

Prise De Commandes

Prospection

Responsable de Secteur