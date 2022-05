Nous sommes spécialisés dans la création, conception et production de bijoux or et argent.

Pmi très dynamique et réactive, nous sommes implantés en France depuis 2003.

Nos leitmotiv sont créativité et très bon rapport qualité/prx.

En outre, nous proposons d'étudier votre projet de création en petite série.



Mes compétences :

Qualité